POL-DO: Schwerer Raub mit Schusswaffe in Dortmund-Brackel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0305 Am Mittwoch (20.3.) gegen 18 Uhr verunfallte in Lünen ein Traktor mit Anhänger. Zur Unfallzeit fuhr der Traktor auf der Brunnenstraße in Richtung Norden. Der Traktor führte einen Anhänger mit sich. Dieser war mit etwa neun Tonnen gehäckselten Maispflanzen beladenen. Im Kreisverkehr der Brunnenstraße/ Moltkestraße beabsichtigte ...

mehr