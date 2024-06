Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Kollision zwischen Motorrad und Pkw- Kradfahrer wird schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Ennepetaler bei einem Motorradunfall auf der Milsper Straße. Der Ennepetaler war am 12.06.2024, gegen 17:20 Uhr, mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Milsper Straße in Fahrtrichtung Neustraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Milsper Straße/Sonnenweg/Quabecker Weg beabsichtigte ein 28-jähriger Taxifahrer aus Gevelsberg nach links in den Quabecker Weg abzubiegen. In diesem Moment überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge und übersah den Abbiegevorgang des Gevelsberger. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Ennepetaler und das Motorrad rutschte über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde schwer und der Taxifahrer leicht verletzt. Im Taxi befand sich zum Unfallzeitpunkt eine weitere Person. Auch diese wurde leicht verletzt. Alle beteiligten Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Wert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell