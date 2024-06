POL-EN: Gevelsberg: Mehrere LKW-Planen aufgeschnitten- Kartons mit Bekleidung gestohlen

Hattingen (ots) - Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Essen befuhr am 11.06.2024, gegen 20:50 Uhr, die Straße Wodantal und wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Der 63-Jährige war am Dienstag mit seinem Motorrad der Marke Suzuki auf der Straße Wodantal in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem 57-jährigen Hattinger, der mit ...

mehr