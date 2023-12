POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Geparkter BMW am Lönsring beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 43-jähriger Mann aus Hamm ist am Donnerstag, 14. Dezember, nach einem erfolglosen Einbruchsversuch vor einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße festgenommen worden. Der Wohnungsinhaber hörte in der Nacht gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Durch den Spion erkannte er, wie eine männliche Person an seinem Türschloss hantierte. Nach dem erfolglosen Versuch, die Tür zu ...

