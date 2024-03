Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich (09.03.2023)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten ist es am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Villingen-Herzogenweiler gekommen. Ein 23-jähriger BMW 120i Fahrer fuhr bergwärts in Richtung Herzogenweiler. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei bei ihm Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit knapp 1,5 Promille bestätigte. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro

