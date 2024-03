Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen Scheibe eines Restaurants in der Salmannsweilerstraße ein - Polizei sucht Zeugen (10.3.2024)

Stockach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag die Scheibe eines Restaurants in der Salmannsweilerstraße eingeworfen und dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 2 und 7 Uhr Verdächtiges im Bereich des Restaurants Helena beobachtet oder gehört haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell