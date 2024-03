Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 21-Jährige am Bahnhof an - Polizei sucht Zeugen (09.03.2024)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend auf dem Bahnhof eine junge Frau angegriffen. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem Zug der SBB von Konstanz in Richtung Singen. Als sie in Radolfzell auf dem Gleis 5 aus dem Zug ausstieg, packte sie ein unbekannter Mann, der ihr zuvor bereits im Zug gegenübersaß, im Ein-Austiegsbereich unvermittelt an den Hinterkopf und zog ihr derart an den Haaren, dass sie nach hinten zwischen Zug und Bahnsteig fiel. Dabei erlitt die 21-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Unbekannte fuhr anschließend mit dem Zug weiter in Richtung Singen.

Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, muskulöse, leicht korpulente Statur, etwas längere, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, gepflegtes Äußeres. Bekleidet war er mit einer olivgrünen Daunenjacke mit Nähten in Streifenform, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einem olivgrünen Cap. Zudem trug der Mann auffällige Tattoos auf dem Handrücken und silbernen Hals- und Fingerschmuck.

Zeugen, die den Vorfall am Bahnsteig beobachtet haben, oder denen der Mann im Zug aufgefallen ist oder Personen, die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell