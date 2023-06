POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Delmenhorst (ots) - Ein heranwachsender Mann hat am Mittwoch, 14. Juni 2023, einen Polizeieinsatz am Schulzentrum im Stubbenweg in Delmenhorst verursacht. Gegen ihn ist ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Schulleitung setzte die Polizei gegen 11:00 Uhr darüber in Kenntnis, dass gegenüber zwei Schülern ernstzunehmende Drohungen ...

mehr