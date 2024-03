POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zerkratzt roten Renault Clio - rund 3.000 Euro Schaden (07./08.03.2024)

Konstanz (ots) - Schaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag am Gelände des Flughafens in der Riedstraße verursacht. Der Unbekannte befuhr die Zufahrt zum Landeplatz, wobei er vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Straße abkam und ...

mehr