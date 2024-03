Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift Hausbesitzer an - 75-Jähriger leicht verletzt (10.03.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Hausbesitzer eines Anwesens in der Markthallenstraße angegriffen und verletzt. Gegen 6 Uhr bemerkte der 75-Jährige Geräusche in seinem Carport, woraufhin er sich nach draußen begab um nachzuschauen. Nachdem er vor dem Haus auf einen unbekannten Mann traf, forderte er diesen auf das Grundstück zu verlassen. Daraufhin stieß ihn der Unbekannte nach hinten, so dass der 75-Jährige auf den Hinterkopf fiel, eine Platzwunde erlitt und sich an der Hüfte verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Senior beschrieb den unbekannten Angreifer wie folgt: etwa 30-35 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug. Zudem schien der Mann alkoholisiert.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

