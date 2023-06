Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Velbert - 2306105

Mettmann (ots)

In Velbert ist am Montag (26. Juni 2023) ein 52 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Velberter gegen 14:55 Uhr mit seinem Pedelec über die Bogenstraße gefahren. Hierbei sah er einen Bekannten in einem Auto. Als der Velberter seinem Bekannten zuwinkte, verlor er dabei die Kontrolle über sein Rad und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er letztlich stürzte und zu Boden fiel.

Da der Mann keinen Helm trug, zog er sich hierbei eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der 52-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An seinem Pedelec entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell