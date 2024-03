Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hindelwanger Straße/ Richard-Wagner-Straße - 8-Jährige verletzt (08.03.2024)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Kreuzung Hindelwanger Straße/ Richard-Wagner-Straße ereignet hat. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der Hindelwanger Straße in Richtung in Richtung Anton-Bruckner-Straße. Auf der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Richard-Wagner.-Straße fahrenden 36 Jahre alten Mann mit einem Opel Corsa, der die Vorfahrt des BMWs missachtete. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Opel, der 36-Jährige blieb jedoch unverletzt. Ein in dem BMW mitfahrendes 8-jähriges Mädchen erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

