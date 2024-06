Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: EN-Kreis/NRW: Neue Poloshirts für die Polizeibeamtinnen und -beamten im Ennepe-Ruhr-Kreis

Bild-Infos

Download

EN-Kreis (ots)

Die Dienstkleidung der Polizei NRW ist um ein neues Kleidungsstück erweitert worden: Das Poloshirt. Es eignet sich perfekt für die warmen Temperaturen im Sommer. Und dazu ist es noch rechtzeitig zum Start der Europameisterschaft ausgeliefert worden und auch in den Behörden angekommen. "Ich bin froh, dass wir unsere Polizei noch vor der Europameisterschaft mit funktionalen und komfortablen Poloshirts einkleiden konnten. Und: die neuen Shirts wurden vorher von den Polizistinnen und Polizisten auf Herz und Nieren geprüft. Der neue sommerliche Look wird sicher zuerst verwundern, gehört aber in vielen europäischen Urlaubsländern bereits zur Normalität. So geht´s gut gekleidet in den Fußballsommer.", sagt Innenminister Herbert Reul. Ab sofort sind die Polizeibeamtinnen und -beamten im Wach- und Wechseldienst, Bezirksdienst und Verkehrsdienst mit den Poloshirts ausgestattet und können selbst entscheiden, ob sie das oder lieber das Kurzarmhemd tragen möchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell