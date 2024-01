Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Batterie, Diesel und Kennzeichen geklaut + Drogenfahrer gestoppt + Einbruch in Rendel +

Friedberg (ots)

Altenstadt-Waldsiedlung: Batterie und Sprit gestohlen -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bauten Diebe eine Lkw-Batterie aus. Der weiße Kleinlaster parkte im Zeitraum von 21.15 Uhr bis 05.15 Uhr in der Helmershäuser Straße, in Höhe der Hausnummer 30. Anschließend brachen sie den Tankdeckel auf und pumpten eine bisher nicht bekannte Menge an Diesel heraus. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg: Kennzeichen abmontiert -

Auf einem Parkplatz am Güterbahnhof in der Fritz-Reuter-Straße schlugen gestern Nachmittag Kennzeichendiebe zu. Zwischen 13.00 Uhr und 16.10 Uhr montierten sie von einem dort geparkten grauen VW Tiguan die beiden Nummernschilder "FB-OB 225" ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Berauscht gefahren -

Wegen des Verdachts unter dem Einfluss von Betäubungsmittel seinen Mercedes gefahren zu haben, musste sich ein 19-Jähriger heute einer Blutentnahme unterziehen. Einer Streife der Vilbeler Polizei fiel der Benzfahrern heute Morgen, gegen 02.00 Uhr auf der Homburger Straße auf. Koordinations- und Konzentrationstests ließen den Verdacht zu, dass der Wöllstädter unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Wegen der Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf den 19-Jährigen zu.

Karben-Rendel: Wohnungseinbruch -

Im Laufe des Donnerstagmorgens machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Bismarckstraße zu schaffen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Im Haus suchten die Diebe nach Wertsachen. Derzeit können noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen 10.00 Uhr und 12.40 Uhr in der Bismarckstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

