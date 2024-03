Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brände in Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag und Sonntag kam es im Bezirk Bockum-Hövel erneut zu mehreren vorsätzlich gelegten Bränden.

Ein Autofahrer war am Freitag, 1. März, gegen 18 Uhr auf der Warendorfer Straße unterwegs und bemerkte Flammen im Geinegge-Wald, der nördlich der Warendorfer Straße und östlich des Loddenkamps liegt. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen. Auf zwei kleineren Waldflächen waren mehrere Büsche und Gräser zum Teil abgebrannt.

Gegen 19.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer mobilen Toilettenkabine auf einer Baustelle am Graudenzer Weg gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Kabinenrückwand war durch die Hitze geschmolzen.

Gegen 21 Uhr brannte ein Altpapiercontainer auf dem Grundstück der Kirchengemeinde Heilig Geist am Pankratiusplatz. Passanten bemerkten das Feuer und wählten den Notruf. Die Flammen schlugen auf ein angrenzendes Holz-Carport über. Ein Autofahrer sah den Brand von der Straße Am Wemhof und klingelte an der Tür des nahe am Carport liegenden Wohnhauses, um den Bewohner zu warnen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Zur Gesamthöhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Sonntagnachmittag, 3. März, brannte gegen 15 Uhr ein Feld auf einer Fläche von 15 mal 50 Metern zwischen der Lipperandstraße und der Straße Sunnekamp. Die freiwillige Feuerwehr Bockum-Hövel löschte den Brand.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen, die an oder in der Nähe der Brandorte aufgefallen sind. Telefon: 02381 916-0, E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell