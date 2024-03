POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus am Bockumer Weg

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte haben sich am Freitag, 01. März, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Spitzwegstraße verschafft. Sie entwendeten Bargeld und eine Armbanduhr. Eingebrochen sind die Täter gewaltsam zwischen 10.30 Uhr und 14.10 Uhr über eine südlich gelegene Terassentür. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer. Insgesamt entstand ein Sach- und Vermögensschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro. ...

