Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B256

Straßenhaus (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, auf der B256, zwischen den Ortschaften Bonefeld und Straßenhaus ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zurzeit noch an.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Mann die B256 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Kurz nach dem Abzweig in Richtung Kurtscheid kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der 26-jährige PKW-Fahrer noch an der Unfallstelle. Der entgegenkommen Fahrzeugführer wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgt zurzeit auch durch spezialisierte Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz. Die B256 wird für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn noch bis voraussichtlich 10:00 Uhr voll gesperrt bleiben. Durch die Straßenmeisterei Dierdorf ist bereits eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Fahrzeugen des Schwerverkehrs wird empfohlen die B256 in diesem Bereich zu meiden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell