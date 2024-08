Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle aus Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr entwendete ein Dieb einen Geldbeutel aus einem geparkten, unverschlossenen Pkw in der Sudetenstraße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Schwäbisch Hall: Pkw entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr und Freitag 17:15 Uhr einen am Bahnhof geparkten schwarzen Opel Astra. Das Fahrzeug hat aufgrund eines Unfallschadens einen silbernen, linken Außenspiegel. Hinweise zum noch fehlenden Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenberg: Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 20 Uhr war eine 17-jährige Toyotafahrerin auf der L1050 unterwegs und wollte an der Kreuzung zur L1066 nach links in Richtung Gaildorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Seat-Fahrer, welcher auf der L1066 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete ein Dieb zwischen Samstagabend 23:45 Uhr und Sonntag 10 Uhr aus einem geparkten, verschlossenen Pkw im Mühlweg. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15:40 Uhr fuhr eine 57-jährige Skoda-Fahrerin die Crailsheimer Straße entlang. An einer Ampel missachtete sie das Rotlicht einer Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision mit einem 72-jährigen VW-Fahrer. Durch den Crash wurde der 72-Jährige leicht verletzt, seine 26-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Eine 67-jährige Radfahrerin wollte anschließend an der Unfallstelle bremsen und stürzte dabei.

Satteldorf: Pkw touchiert und beschädigt Auf der K2503 wurde am Freitag um 7:15 Uhr ein Pkw durch einen entgegenkommenden Pkw beschädigt. Der unbekannte Fahrer touchiert den Pkw der Marke VW und entfernte sich anschließend, ohne erforderliche Maßnahmen zu treffen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise zum Verursacher dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Fichtenau: Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am Sonntag gegen 17::25 Uhr zu einem Unfall in der Rechenberger Straße. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Straße von Rechenberg kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte, als kurz vor der Einmündung zur Unterdeufstetter Straße ein 43-jähriger Daimler-Fahrer, von Wildenstein kommend, nach rechts auf die Rechenbergerstraße einfuhr. Anschließend kam dieser der 35-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen und kam nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Skoda. Insgesamt entstand an beiden Pkws ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagabend um 20 Uhr kam es in der Oberstettener Straße an der Einmündung zur Brunnenstraße zu einem Unfall. Als einem 31-jähriger durch einen unbekannten Verursacher, welcher nach rechts auf die Oberstettener Straße einbiegen wollte, die Vorfahrt genommen wurde. Trotz starker Bremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Der unbekannte Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro entstand am beschädigten Pkw der Marke Fiat. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Pkws

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr versuchten zwei Tatverdächtige drei Fahrzeuge in der Ernst-Waldmann-Straße im Stadtteil Tiefenbach zu öffnen. An einem der Fahrzeuge versuchten sie die Fensterscheibe auf der Fahrerseite einzudrücken, jedoch ohne Erfolg. In der Heidi-Denzel-Straße wurde am Samstagmorgen ebenfalls um 3 Uhr durch einen Unbekannten versucht sich Zugang zu zwei Pkws zu verschaffen. In einen unverschlossenen Pkw setzte sich der Unbekannte in den Innenraum und durchsuchte das Fahrzeug. Entwendet wurde nichts und es entstand auch kein Sachschaden. Aus einem weißen Pkw der Marke Audi wurde zwischen Donnerstag und Samstagmittag 15 Uhr in der Ernst-Waldmann-Straße, ebenfalls im Stadtteil Tiefenbach, ein schwarzer Turnbeutel mit zwei Kopfhörern der Marke Beyerdynamics und Sennheisser sowie einem Akkuschrauber der Marke Makita inklusive zweier Akkus und einem Bitsatz, entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell