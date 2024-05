Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kindergärten im Visier

Oberbergischer Kreis (ots)

Zwischen 16 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag (7. Mai) haben Kriminelle mehrere Elektronikgeräte und Bargeld aus den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Weidenstaße im Gummersbacher Stadtteil Bernberg gestohlen.

In der Westfalenstraße in Wipperfürth-Kreuzberg sind Unbekannte im gleichen Tatzeitraum ebenfalls in einen Kindergarten eingebrochen. Sie stahlen zwei Laptops und eine geringe Menge Bargeld.

Auch in Marienheide-Müllenbach war ein Kindergarten im Visier von Einbrechern. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 1:30 Uhr und 1:45 Uhr am Dienstag (7. Mai) drangen die Täter in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in der Müllenbacher Straße ein. Dort hebelten sie die Tür zum Büro auf und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell