POL-GM: Spendensammler flüchten als Zeugin sie anspricht

Waldbröl (ots) - Zwischen 14 Uhr am Freitag (3. Mai) und 12 Uhr am Samstag haben Unbekannte Scheiben einer Kirche in der "Alte Rathausstraße" beschädigt. Die Scheiben, die durch ein Bleigestell verbunden sind, waren an mehreren Stellen gesplittert und das Gestell verbogen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

