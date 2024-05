Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewohner bemerkt Einbruchsversuch - Täter flüchten

Bergneustadt (ots)

Am Freitag (3. Mai) versuchten drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bergneustadt-Pernze einzubrechen. Als der Bewohner sie bemerkte, flüchteten die ungebetenen Gäste. Gegen 11.30 Uhr klingelten die Unbekannten an dem Haus des 82-Jährigen im Belmicker Weg. Als niemand öffnete, versuchten sie an der Seite des Hauses das Fenster zum Wohnzimmer aufzuhebeln. Dies bemerkte der 82-Jährige und klopfte gegen die Scheibe. Daraufhin flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Belmicke. Die zwei männlichen Unbekannten waren dunkel gekleidet. Die dritte Person war weiblich und hell gekleidet. Alle waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von europäischem Erscheinungsbild. Die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 02261 81990.

