POL-GM: Kirchenscheiben beschädigt

Bergneustadt (ots) - Am Freitag (3. Mai) versuchten drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bergneustadt-Pernze einzubrechen. Als der Bewohner sie bemerkte, flüchteten die ungebetenen Gäste. Gegen 11.30 Uhr klingelten die Unbekannten an dem Haus des 82-Jährigen im Belmicker Weg. Als niemand öffnete, versuchten sie an der Seite des Hauses das Fenster zum ...

