Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anruf von falschen Polizeibeamten - 87-Jährige handelt genau richtig

Gummersbach (ots)

Am Sonntagabend (5. Mai) gegen 18.45 Uhr erhielt eine 87-Jährige aus Gummersbach einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Am anderen Ende der Leitung war ein Mann, der sich als Polizist vorstellte. Der vermeintliche Polizist warnte die Seniorin vor einer Einbrecherbande. Er erkundigte sich nach Bargeld, welches er sicherstellen würde, damit es vor den Einbrechern sicher ist. Als die 87-Jährige ihm erklärte, dass sie vorher sicherheitshalber ihren Sohn und ihre Tochter über den Anruf informiere wolle, legte der falsche Polizeibeamte auf. Hinweise der Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell