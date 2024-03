POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Windhagen (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen sind in der Waldblickstraße in Windhagen an einem geparkten PKW Ford Mondeo Seitenscheiben eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

