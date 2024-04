Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Zeugen nach Belästigung gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntag in Esens ereignet hat. Ein bisher unbekannter Mann hat nach ersten Erkenntnissen gegen 10.40 Uhr am Busbahnhof in der Molkereistraße ein Kind belästigt. Das Kind konnte sich losreißen und flüchten. Der Mann soll im Anschluss mit einem silbernen/grauen Sportfahrrad in Richtung Herdetor gefahren sein. Er wird wie folgt beschrieben:

- Ungefähr 30 Jahre alt - Ungefähr 1,70 Meter groß - Kräftige Statur - Leichter Bartwuchs - Schwarze, kurze Haare - Schwarze Jacke - Schwarze Hose - Schwarze Mütze - Dunkelblaue Turnschuhe - Dunkler Rucksack

Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder eine männliche Person gesehen haben, auf die die Beschreibung passen könnte, melden sich bitte bei der Polizei Esens unter 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell