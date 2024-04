Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Unfall beim Überholen/Krummhörn - Betrunken Auto gefahren/Aurich - Verkehrsinsel beschädigt/Norderney - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfall beim Überholen

Bei einem Überholvorgang auf der Friesenstraße in Ihlow kam es am Sonntagabend zu einem Unfall. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Friesenstraße und überholte in Höhe Leegmoor einen vorausfahrenden Schwertransport, obwohl ihm ein anderes Auto entgegenkam. Der VW kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes und streifte seitlich den Lkw des Schwertransports. In dem VW wurde die 46-jährige Beifahrerin schwer verletzt, in dem Mercedes eine 24-jährige Insassin leicht. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 51-jährige VW-Fahrer, die 18-jährige Mercedes-Fahrerin und der 35-jährige Lkw-Fahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Krummhörn - Betrunken Auto gefahren

Am Sonntag haben Polizisten in der Krummhörn einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 57-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsinsel beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Montag in Aurich. Ein unbekannter Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen um kurz nach Mitternacht auf der Raiffeisenstraße unterwegs und kollidierte auf einer dortigen Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher soll noch kurz ausgestiegen, dann jedoch weitergefahren sein, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er soll einen roten Kleinwagen (Kennzeichenfragment AUR-D ???) gefahren haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Norderney - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Auf Norderney hat die Polizei am Samstag einen E-Scooter-Fahrer im Karl-Rieger-Weg angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 32-jährige Fahrer keinen gültigen Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug vorweisen konnte. Sie untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell