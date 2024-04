Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht/Norderney - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Unbekannte Täter sind in Norden in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Uffenstraße. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Norderney - Sachbeschädigung

In der Nacht auf Sonntag kam es auf Norderney zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten in der Südhoffstraße einen Verteilerkasten für Glasfaseranschluss. Personen, die in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei auf Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

