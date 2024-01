POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

St. Katharinen, Industriestraße (ots) - Am 29.01.2024 kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb in St. Katharinen. In dem Werk hatten sich abgesaugte Holzspäne in einer mobilen Absauganlage entzündet. Der Brand wurde durch die anwesenden Mitarbeiter vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Absauganlage wurde durch den Brand beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen ...

