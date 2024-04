Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 21.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Aurich - Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, lief ein 14-jähriges Mädchen über den Bürgermeister-Hippen-Platz in Aurich. Dort wurde sie von einem unbekannten Täter attackiert. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Diebstahl und Körperverletzung

Aurich - Zum Diebstahl einer Handtasche kam es am Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, vor einer Gaststätte im Carolinengang. Als die 22-jährige Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam wurde, startete sie eine Absuche im Nahbereich und traf dort auf eine andere Gruppe. Da diese Personengruppe den Diebstahl leugnete, kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf ein 18-jähriger Mann aus Aurich der 22-Jährigen in das Gesicht schlug. Die Frau wurde leicht verletzt.

Altkreis Norden

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Norden - Auf der Westermarscher Straße kam es am Samstagvormittag, gegen 10:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen wollte eine 23-jährige Frau aus Hagermarsch mit ihrem Mitsubishi nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen, als sie während des Abbiegens plötzlich von einem Pkw überholt wurde. Es kam hier zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der überholende Pkw verließ anschließend die Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen Audi Kombi gehandelt haben, der im Bereich der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Wer Hinweise auf den Flüchtigen oder sonstige zeugenschaftliche Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell