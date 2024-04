POL-AUR: Einsatzmaßnahmen Norderney verliefen ohne Störungen

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Großefehn - Gartenhütte brannte Am Donnerstag hat es in Großefehn gebrannt. Gegen 22 Uhr fing eine Gartenhütte in der Straße Hauptwieke Süd Feuer. Die Hütte wurde dabei vollständig zerstört. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Rückfragen bitte an: ...

mehr