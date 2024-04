Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht/Hinte - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht/Norden - Betrunken gegen Metallstange gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

In der Nacht auf Freitag ereignete sich ein schwerer Unfall in Aurich. Gegen 2.25 Uhr wurde die Polizei zu einem verunfallten Pkw im Wallster Weg gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Wallster Weg in Richtung Aurich. Im Bereich der dortigen Brücke (Sandhorster Ehe) kam der Fahrer mit seinem schwarzen Ford Focus von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Bei Eintreffen der Polizei war kein Fahrer mehr vor Ort. Lediglich der verunfallte Ford Focus stand auf der Straße. Da davon auszugehen war, dass der Fahrer schwer verletzt in der Nähe liegen würde, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen und das Gebiet abgesucht. Jedoch ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder im Nahbereich eine verletzte Person gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Hinte - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei such Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag. Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr in der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr auf der Loppersumer Straße in Richtung Emden. Nach ersten Erkenntnissen kam er immer wieder in den Gegenverkehr. Polizeibeamte konnten den Fahrer anhalten und kontrollieren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch den Fahrer in einem roten VW gefährdet worden sind. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Norden - Betrunken gegen Metallstange gefahren

Am Donnerstagabend verursachte ein Autofahrer betrunken einen Unfall in Norden. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Norddeicher Straße gegen eine Metallstange. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell