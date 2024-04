POL-AUR: Großefehn - Gartenhütte brannte

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - E-Bike gestohlen Unbekannte Täter haben in Norden ein E-Bike entwendet. Das schwarze Rad der Marke Zündapp war mit einem Kettenschloss gesichert und stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr