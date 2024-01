Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

48-jähriger Radfahrer nach Kollision leicht verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden (30. Januar 2024) gegen 04:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Radfahrer auf dem Geh- und Radweg an der Klever Straße in Richtung ´s-Heerenberg (Niederlande). Ein unbekannter Autofahrer kam aus der ´s-Heerenberger Straße und missachtete die Vorfahrt des Klevers. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Klever leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung ´s-Heerenberg fort ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

