Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall: E-Scooter Fahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Dienstag (30. Januar 2024) kam es gegen 14:40 Uhr an der Flutstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriges Mädchen befuhr mit einem E-Scooter die Flutstraße, als eine 82-jährige Frau aus Emmerich, das Mädchen überholen wollte. Das Mädchen machte aus bislang unbekannter Ursache einen Schwenk nach links und kollidierte dort mit der grauen Mercedes C-Klasse der Frau aus Emmerich. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und musste aufgrund der Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl am E-Scooter als auch an der Mercedes C-Klasse entstand erheblicher Sachschaden. (pp)

