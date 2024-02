Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddiebe werden bei Tatausführung gestört und lassen die Tatbeute zurück

Hamm (ots)

Bei einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pedelec wurden zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Samstag, 17. Februar um 20:30 Uhr auf der Bradfordstraße gestört. Nach Tatentdeckung flüchteten die Täter unerkannt. Die 26jährige Geschädigte hielt sich zur Tatzeit in Begleitung eines Zeugen in ihrer Wohnung auf. Aufgrund eines Geräusches blickten sie aus einem Fenster nach draußen. Hier beobachtete sie, dass zwei Unbekannte offenbar versuchten, ihr Pedelec zu entwenden. Beim Erblicken der Zeugen flüchteten die Täter über den Caldenhofer Weg. Das Pedelec wurde zurückgelassen. Das Schloss des Zweirades hatten die Täter zu diesem Zeitpunkt bereits durchtrennt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter1: männlich, führte ein Fahrrad mit sich, westeuropäisches Erscheinungsbild, 170-185 cm groß, Wollmütze, lange Haare mit Zopf nach hinten, dunkel bekleidet, führte Werkzeug mit sich Täter 2: männlich, dunkel gekleidet Zeugenhinweise zu dem versuchten Diebstahl und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

