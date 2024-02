Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Automatenaufbrecher setzen erfolglos einen Trennschleifer ein

Hamm (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten, am Samstag, 17. Februar um 17:20 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Otto-Brenner-Straße gewaltsam zu öffnen. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie beobachten konnten, dass sich zwei Personen an dem Automaten zu schaffen machten. Die Personen setzten offenbar einen Trennschleifer ein, um diesen zu öffnen. Ein Zeuge konnte deutlichen Funkenflug beobachten. Um sich vor einer Tatbeobachtung zu schützen, hatten die Tatverdächtigen zwei Werbeaufsteller notdürftig vor dem Automaten positioniert. Noch vor einer Öffnung des Automaten flüchteten die Täter unerkannt über die Wiethausstraße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 180 cm, schlank, südeuropäischer Phänotyp, schwarze Jacke mit Weste darüber (Karomuster), schwarze Hose, grauer Rucksack, Strickmütze Täter 2: männlich, 160-170 cm, südeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, schwarzer Schnurrbart, dunkler Kapuzenpullover, schwarzer Rucksack Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Tatverdächtigen, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell