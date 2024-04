Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 20.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl eines E-Scooters

Aurich - Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagvormittag, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 11:45 Uhr, einen E-Scooter. Das Fahrzeug war an einer Bushaltestelle in der Wallinghausener Straße abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Aurich - Am Freitagmittag, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Leerer Landstraße in Aurich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Frau aus Aurich leicht verletzt wurde. Sie befuhr zuvor mit ihrem Mercedes die Bundesstraße stadteinwärts. Zeitgleich wollte ein 89-jähriger PKW-Führer eine Grundstücksauffahrt verlassen und auf die Leerer Landstraße einfahren. Dabei übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten PKW der Frau. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Sachbeschädigung

Norden - Auf dem Sportplatz in Süderneuland (Wurzeldeicher Straße) haben unbekannte Täter am Freitag, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Es wurde zum wiederholten Male die Verglasung der Eingangstür der Sprecherkabine beschädigt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich bitte an die Polizei in Norden wenden (Tel. 04931-9210).

Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Leezdorf - Auf der Leezdorfer Straße ist am Freitag, gegen 16:20 Uhr, ein 59-jähriger Mann aus Osteel überprüft worden. Der Mann fuhr dort mit seinem PKW. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht versichert war. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Norden - Ein 20-jähriger Mann aus Norden muss sich strafrechtlich verantworten, weil er einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für das Fahrzeug keine vorgeschriebene Versicherung mehr bestand. Im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle auf der Norddeicher Straße am Freitagabend, gegen 21:25 Uhr, fiel dieser Umstand auf. Die Polizeibeamten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

