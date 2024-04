POL-RE: Waltrop: Seniorin fällt auf "Betrugsmasche" rein

Recklinghausen (ots) - Am 29.03.2024 gegen 14:43 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl eines Gebäudes an der Bochumer Straße in Grullbad. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit einen größeren Schaden verhindern. In dem Gebäude, in dem aktuell keine Personen melderechtlich ...

mehr