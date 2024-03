Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Dachstuhlbrand an der Bochumer Straße

Recklinghausen (ots)

Am 29.03.2024 gegen 14:43 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl eines Gebäudes an der Bochumer Straße in Grullbad. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit einen größeren Schaden verhindern. In dem Gebäude, in dem aktuell keine Personen melderechtlich verzeichnet sind, befindet sich im Erdgeschoss einen türkische Bäckerei, die während der Brandentstehung auch geöffnet hatte. Eine Angestellte der Bäckerei, erlitt nach Verlassen des Gebäudes aufgrund der starken Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasintoxikation. Nach einer Erstbehandlung konnte sie noch vor Ort entlassen werden. Im unbewohnten Dachboden entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen am Brandort die ersten Ermittlungen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine Brandstiftung oder auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund festgestellt werden. Ob ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommt, ist Gegenstand der noch ausstehenden weiteren Ermittlungen.

