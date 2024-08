Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Gem. Aalen, B 29: Frontalzusammenstoß

Am Sonntag gegen 12:20 Uhr befuhr eine 87-jährige Frau die B 29 in Fahrtrichtung Aalen mit ihrem PKW Fiat. Im Baustellenbereich geriet sie auf der Brücke, zwischen dem Industriegebiet Essingen - Dauerwang und der Einmündung der Daimlerstraße, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Sie stieß anschließend nahezu frontal mit dem PKW Opel einer 53-Jährigen zusammen. Aufgrund der ersten Unfallmeldungen, dass jemand in den beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt sei, wurde die Feuerwehr Aalen alarmiert und rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus. Letztendlich war jedoch niemand im Auto eingeklemmt. Bei dem Unfall wurde die 87-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 53-Jährige und ihre 51-jährige Mitfahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie für notwendige Reinigungsarbeiten bis 14:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

