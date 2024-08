Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisster von Polizeihubschrauber gefunden

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Erfolgreicher Sucheinsatz der Polizei

Gegen 23:30 Uhr meldete eine Frau am Montagabend ihren 85-jährigen Ehemann als vermisst. Der Senior war am Nachmittag zu seinem Gartengrundstück aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Auf Grund der hohen Temperaturen war nicht auszuschließen, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben könnte und sich in Lebensgefahr befand. Deswegen wurden durch die Polizei sofortige Suchmaßnahmen eingeleitet. Durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte der Mann unweit seines Gartens in einer Wiese liegend festgestellt werden. Er war gestürzt und konnte ohne Hilfe nicht mehr aufstehen. Ansprechbar, aber sichtlich geschwächt, konnte der Mann durch die Polizei in die Obhut des Rettungsdiensts übergeben und ins Krankenhaus verbracht werden.

