POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt, Einbrüche, Diebstahl aus Auto, Flucht vor Verkehrskontrolle, Schlägerei

Fellbach: Auto beschädigt

In der Straße Im Kräutergärtle wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein Pkw Smart mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos und verursachten Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Einbrecher drang in der Straße Im Asperfeld in Oberberken gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Hierzu wurde eine Balkontür aufgebrochen und mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Aus dem Wohnhaus wurde nach ersten Feststellungen Schmuck entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Sonntagmorgen und Montagabend verübt wurde, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schwaikheim: Einbruch

Im Gewann Schönbühl wurde am Sonntagabend in eine Gartenhütte eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten aus einem Kühlschrank Alkohol. Der verursachte Sachschaden an der Hütte wurde auf 1000 Euro beziffert. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 in Verbindung setzen.

Winnenden: Wertsachen aus Auto entwendet

Weil die Seitenscheibe eines beim Wunnebad in der Albertviller Straße parkenden Autos offenstand, konnten Unbekannte ins Fahrzeug greifen und eine Geldbörse entwenden. In dieser befand sich etwas Bargeld, Bankkarten und Ausweise. Die Polizei rät trotz der herrschenden Hitze das Auto ordnungsgemäß zu verschließen. Hinweise zur Tat, die sich am Montag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 entgegen.

Winnenden: Jugendlicher flüchtete vor der Polizei

Ein jugendlicher Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Montag gegen 17.15 Uhr die Stuttgarter Straße und sollte von der Polizei zur allgemeinen Kontrolle angehalten werden. Der 17-Jährige wendete nach Erkennen der Polizeistreife und flüchtete. Er fuhr zum Entkommen entgegen der Einbahnstraße und über Feldwege. Dort stürzte er und flüchtete zu Fuß über angrenzende Felder. Er konnte letztlich von den Beamten eingeholt und gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Jugendlichen gab es Hinweise auf eine akute Drogeneinwirkung, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Das Fahrzeug hatte keinen gültigen Versicherungsschutz.

Waiblingen: Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Am Montag kam es gegen 22:30 Uhr in der Neustädter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Die bislang unbekannten Täter schlugen mit Eisenketten und anderen Schlagwerkzeugen auf vier Männer im Alter von 16 bis 21 ein und verletzten diese am Kopf und im Körperbereich. Ein mutmaßlich Unbeteiligter versuchte den Streit zu schlichten und wurde dabei am Knie verletzt. Die unbekannten Täter entfernten sich fußläufig in Richtung Innenstadt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von 11.08.2024, 12:00 Uhr und 12.08.2024, 12:00 Uhr, die hintere Stoßstange und die linke Fahrzeugseite eines VW up!, welcher auf dem Marktplatz abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Berufsbildungswerk

Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von 05.08.2024 bis 12.08.2024, 08:30 Uhr, in die Werkstätten des Berufsbildungswerkes und brachen mehrere Bürotüren auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Art und Umfang des Diebesgutes sind bislang noch nicht bekannt. Seit Anfang August kam es bereits zu drei weiteren Einbrüchen in das Gebäude. Am 05.08.2024 gegen 00:30 Uhr konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden, welcher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde. Siehe Pressemeldung vom 05.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5836998. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Korb: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von 11.08.2024, 17:00 Uhr, bis 12.08.2024, 08:45 Uhr, die ebenerdige Küchentüre eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße auf und durchwühlte sämtliche Räume. An der Türe entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

