POL-CUX: Wieder diverse Versicherungsverstöße - nochmaliger Hinweis auf Wechsel der Versicherungskennzeichen

Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Bereits am Samstag (02.03.2024) kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leher Landstraße in Langen. Hierbei wurde ein PKW Volvo XC 70 nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

mehr