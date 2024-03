Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB27 im Bereich Nordholz - Fahrzeugführer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.03.2024) kam es gegen 16:25 Uhr auf der BAB27, zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde, in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Bremerhavener kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuge überschlug sich danach mehrfach und kam im Seitenraum zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt geschätzt ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell