Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Langen +++++ erneut Versicherungsverstöße

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Bereits am Samstag (02.03.2024) kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leher Landstraße in Langen. Hierbei wurde ein PKW Volvo XC 70 nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

+++++

Geestland/Langen. Am gestrigen Montag (04.03.2024) wurde ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter auf der Leher Landstraße kontrolliert. Der Versicherungsschutz des Fahrzeug war nicht mehr gültig.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 22:45 Uhr wurde im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum ein 34-jähriger Loxstedter mit seinem PKW kontrolliert. Der Versicherungsschutz war bereits seit Dezember 2023 erloschen. Weiter war die Hauptuntersuchung seit mehr als 8 Monaten fällig. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entsiegelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell