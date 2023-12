POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots) - AA-Westhausen: Bus fährt Kind über Fuß Am Freitagmittag, gegen 13:06 Uhr, hielt ein Bus an der Haltestelle in der Dalkinger Straße. Ein 6-jähriges Kind stieg aus und stürzte wegen Glatteis. Der 43-jährige Busfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Kind über den Fuß. Das Kind kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- ...

