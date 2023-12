Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 09.12.2023

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf Supermarktparkplatz

Am Freitagvormittag gegen 11:06 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen auf einem Supermarktparkplatz in der Schönebürgstraße. Ein 76-jähriger Mann verwechselte beim Ausparken Gas- und Bremspedal und beschädigte dadurch zwei andere ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge. An seiner Mercedes B-Klasse entstand ein Schaden von 3.000 Euro. An einer Mercedes E-Klasse und einem VW Caddy entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell