Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 09.12.2023

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Schorndorfer Straße zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein 20-Jähriger mit einem Mercedes-Kleinbus auf eine vor ihm haltende Mercedes B-Klasse einer 22-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die Mercedes B-Klasse zudem auf einen davorstehenden Opel Crossland einer 41-jährigen Frau geschoben. An dem Kleinbus entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. An der B-Klasse entstand ein Schaden von 4.000 Euro und am Opel von 1.000 Euro.

