POL-KN: (Zimmern o.RW./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem P & R-Parkplatz - schwarzen Renault Twingo angefahren und geflüchtet (25.-29.06.2024)

Villingendorf (ots) - Am Freitagmittag ist es gegen 12.15 Uhr im Kassenbereich eines Einkaufsladens in der Neckarstraße zu einer Körperverletzung gekommen, bei der eine 40-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat. Vermutlich weil ein 56-Jähriger zu lange in einer Schlange an der Kasse des Geschäftes warten musste, kam es zu einem Streitgespräch mit einer 40 ...

mehr