POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Körperverletzung im Supermarkt (28.06.2024)

Villingendorf (ots)

Am Freitagmittag ist es gegen 12.15 Uhr im Kassenbereich eines Einkaufsladens in der Neckarstraße zu einer Körperverletzung gekommen, bei der eine 40-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat. Vermutlich weil ein 56-Jähriger zu lange in einer Schlange an der Kasse des Geschäftes warten musste, kam es zu einem Streitgespräch mit einer 40 Jahre alten Frau. In der Folge fielen beleidigende Worte und der Mann schlug der Frau mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt worden ist. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Diese dauern an.

